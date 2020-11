Halo Infinite è quasi terminato a livello di contenuti!

Le più recenti notizie relative ad Halo Infinite non avevano certo lasciato ben sperare i fan: con una data d’uscita ancora latitante, l’ipotesi di una pubblicazione in più parti e l’uscita dal progetto di Chris Lee, sembrava che l’ultima creatura di 343 Industries fosse destinata a un circolo vizioso di cattive notizie e rinvii. Oggi finalmente però una buona notizia è arrivata a rischiarare gli orizzonti dei tanti fan dello storico FPS di casa Microsoft.

Secondo quanto dichiarato dal noto insider di Xbox, Klobrille, Halo Infinite sarebbe infatti “più o meno” terminato a livello di contenuti, e dunque 343 Industries si starebbe adesso concentrando sugli aspetti tecnici e sulle rifiniture del gioco. L’uscita nel 2021 sarebbe dunque salva, con buona pace dei rumors che volevano che il titolo slittasse di nuovo e in un futuro ancora più lontano, che addirittura lo studio potesse rinunciare alla versione per Xbox One e concentrarsi solo su quella per le console next-gen di casa Microsoft. Rumors che però, a onor del vero, sono stati smentiti da sempre da Phil Spencer e soci.

Sicuramente il lavoro di 343 Industries sul nuovo capitolo di Halo non è stato liscio e lineare, come dimostra anche la necessità di chiamare a bordo un veterano della serie come Joseph Staten, il cui apporto però deve essere stato certamente di grande utilità.

Ad ogni modo, quando Halo Infinite uscirà, sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X e Series S e su PC.