One Piece: in arrivo il miglior episodio di sempre?

L’anime di One Piece è entrato, ormai da qualche mese, nell’arco narrativo di Wano, seguendo l’avventura dei nostri pirati preferiti nel loro tentativo di abbattere uno dei Quattro Imperatori del Nuovo Mondo, Kaido delle Cento Bestie. Finora gli episodi sono stati davvero entusiasmanti, mostrandoci il nuovo potere che Luffy ha acquisito col duro allenamento nella prigione di Udon. Ma, a quanto sembra dalle anticipazioni dell’episodio 949, il meglio deve ancora venire

In effetti, le scene mostrate nella promo del prossimo episodio, promettono di regalarci alcuni dei migliori momenti dell’amato Cappello di Paglia. Dopo che, nell’episodio 948, Queen è intervenuto per fermare il tentativo di ribellione dei prigionieri di Udon contro gli uomini di Kaido, il promo ci lascia vedere gli effetti di uno dei tremendi veleni del secondo luogotenente dell’Imperatore delle Cento Bestie. Eppure la terribile sostanza non sembra affatto fermare la determinazione e la forza di volontà di Luffy, che si dimostra pronto a tutto pur di aiutare gli altri e, con la sua espressione stralunata e allo stesso tempo estremamente decisa, chiude il breve promo.

Si tratterà sicuramente di un altro momento entusiasmante nella storia ultraventennale dell’anime tratto dal manga del maestro Eiichiro Oda (che, intanto, è ben avviato sulla strada del suo capitolo numero 1000) eppure l’episodio 949 dà l’impressione di poter essere molto di più, e di avere tutte le carte in regola per diventare il migliore mai visto nella serie finora.

One Piece è recentemente tornato con ben tre capitoli consecutivi dopo il lungo stop causato dalle condizioni di salute del maestro Oda, mentre l’anime sta procedendo spedito nella sua programmazione, avvicinandosi sempre più alle fasi cruciali della saga di Wano. Anche voi non vedete l’ora di vedere lo scontro tra i Mugiwara e la ciurma di Kaido? Continuate a seguirci e a seguire One Piece!

The next episode looks wild. Has the potential to be one of the best of the series as a whole. pic.twitter.com/hqxwXAmTHe

— ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@SoulstormOP) November 1, 2020