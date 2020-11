Yashahime Princess Half-Demon: Moroah usa le tecniche di Inuyasha

Finalmente Yashahime Princess Half-Demon si è adentrata nella sua storia originale, mostrandoci le nostre tre eroine, Moroha, Towa e Setsuna alle prese con la loro prima battaglia nell’epoca feudale, tuttavia l’anime rivelazione di questo autunno continua a strizzare l’occhio agli appassionati e ai fan della prima ora del capolavoro di Rumiko Takahashi, Inuyasha.

I riferimenti, nemmeno troppo velati, ci vengono ancora una volta dalla figlia di Inuyasha e Kagome. Moroha, che già negli episodi precedenti aveva dimostrato di aver ereditato alcuni poteri spirituali di sua madre, ha finalmente dimostrato di essere anche la figlia del nostro amatissimo demone, facendo sfoggio di alcune tecniche dal sapore piuttosto familiare.

Nella clip in fondo all’articolo infatti, possiamo apprezzara la nostra giovane eroina che utilizza il Sankon Tesso, l’attacco più famoso di Inuyasha e, se vogliamo, la sua firma. Inoltre, successivamente la ragazza è anche in grado di utilizzare lo Hijin Kesso, la tecnica di Inuyasha capace di creare delle vere e proprie lame di sangue. Sfortunatamente perà Moroha riesce a utilizzare queste tecniche per un solo minuto, prima che la sua forma Beniyasha (del Demone Cremisi) si esaurisca.

Si tratta certamente di un omaggio gradito al capolavoro di Rumiko Takahashi, che tante belle parole ha speso su questo nuovo anime sequel. Vi ricordiamo che Yashahime Princess Half-Demon è disponibile sul sito di streaming Crunchyroll che lo trasmette in contemporanea con il Giappone.