Uncharted: Sony San Diego assume un ex-Naughty Dog

I rumor legati ad un nuovo capitolo della serie di Uncharted per PlayStation 5 in sviluppo presso Sony San Diego hanno ricevuto nuova linfa vitale. Il team di sviluppo ha assunto l’ex-Naughty Dog Zak Oliver, che assumerà la carica di senior environment artist per lavorare al nuovo gioco in sviluppo presso lo studio.

Oliver ha partecipato ai tempi di Naughty Dog allo sviluppo di The Last of Us, Uncharted 4: A Fine di un Ladro, Uncharted: L’EreditàPerduta e The Last of Us Part 2 e dunque, porta la sua esperienza per quello che dovrebbe essere il nuovo capitolo del franchise sopra citato. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in passato, non si tratterebbe di un capitolo canonico, ma di uno spin-off che vedrebbe come protagonista il buon Sully in età giovanile, anche se al momento di ufficiale non è emerso praticamente nulla.