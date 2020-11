Death Stranding: Sam e Aloy festeggiano l’anniversario del gioco

Death Stranding fu lanciato sul mercato precisamente l’8 novembre 2019, ma Guerrilla Games ha deciso di anticipare il festeggiamento dell’anniversario del titolo di Kojima Productions, condividendo su Twitter un’immagine celebrativa. Guerrilla e il team di Hideo Kojima sono legati dall’utilizzo del motore grafico Decima Engine (di proprietà di Guerrilla Games) per realizzare il titolo dello studio di Kojima.

L’immagine celebrativa non può che essere un cross-over con Horizon Zero Dawn che propone Aloy che traina Sam verso l’anniversario della pubblicazione sulla console PlayStation 4 (ricordiamo che poi il titolo di stampo horror è arrivato anche su PC). Attendiamo con ansia di sapere come Hideo Kojima festeggerà l’anniversario della sua prima IP sviluppata lontano da Konami. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West (sequel di Zero Dawn) è già in sviluppo, mentre non sappiamo se il nuovo gioco in sviluppo da Kojima sia o non sia Death Stranding 2.