The Witcher 2: arrivano le immagini di un mostro che affronterà Geralt

Come parte delle festività di Halloween di sabato 31 ottobre, il team di The Witcher di Netflix ha abilmente inserito un nuovo filmato della seconda stagione in una clip altrimenti senza pretese, sulle note di “Monster Mash”. La clip è, in generale, un riassunto dei mostri che Geralt di Rivia (Henry Cavill) ha affrontato nella stagione 1. Sebbene molte delle bestie siano familiari dalle loro apparizioni della prima stagione, c’erano due nuovi nemici in attesa di essere avvistati.

La clip con questi due nuovi mostri della stagione 2 di The Witcher è stata condivisa tra gli account dei social media dello show e l‘account del canale YouTube sabato per cavalcare l’onda della festività americana di Halloween. Su Twitter, la didascalia era:

“Mostri grandi e mostri piccoli, affila le spade e uccidili tutti … se riesci a individuarli”



I nuovi mostri della stagione 2 sono stati avvistati rispettivamente a 0:15 e 0:30 secondi. A 0:15 secondi, si intravede una massa di quello che sembra fieno o erba insieme a sangue e visceri (notate il bulbo oculare) che strisciano sul terreno. Poi, a 0:30 secondi, vediamo tre teschi legati insieme, tutti indossano abiti logori e gioielli, e si trovano all’interno di una caverna buia con la luce che li illumina. Si rabbrividisce al pensiero di come quegli scheletri siano arrivati ​​in un posto così buio. Siamo anche curiosi di sapere chi erano una volta e perché ci vengono mostrati. Sebbene questi brevi scorci siano eccitanti, non ci dicono ancora molto sui tipi di mostri che Geralt dovrà affrontare.

Il nuovo filmato della seconda stagione arriva solo poche settimane dopo il rilascio delle nuove foto di Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan). Le foto della nuova stagione anticipano la trama della season 2, che seguirà il recupero di Yennefer dopo le sue incredibili imprese magiche nella battaglia di Sodden Hill alla fine della prima stagione, e vedrà come Geralt e Ciri siano diretti a casa di Geralt dove Ciri inizierà ad allenarsi e affinare le sue abilità magiche. Il lancio della stagione 2 di The Witcher è previsto nel 2021.