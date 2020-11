Doctor Strange 2: la troupe arriva a Londra per le riprese

La produzione principale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Raimi, inizieranno molto presto. A quanto pare la troupe del film ha iniziato ad arrivare a Londra per l’inizio delle riprese. Ieri, in un post sulle sue Instagram Stories, la stuntman CC Ice ha condiviso un’immagine rivelando che ora è “in una bolla”, il termine usato per le rigide misure di sicurezza dovute alla pandemia di COVID-19, che vietano alle persone di interagire fisicamente con il mondo esterno nella speranza di fermare la diffusione di il coronavirus.

CC Ice è una collaboratrice di lunga data dei Marvel Studios e negli ultimi anni è stata la controfigura di Elizabeth Olsen. Ha anche lavorato come controfigura di Scarlett Johansson in Black Widow. Con il mondo in piena pandemia, è probabile che CC Ice e il resto della troupe di Doctor Strange in the Multiverse of Madness siano dovuti arrivare almeno due settimane prima del previsto per poter restare in quarantena e assicurarsi di risultare negativi al coronavirus prima di dirigersi verso il set.

Rapporti precedenti suggerivano una data di inizio a fine novembre per le fotografie principali, il che significa che per il momento stanno rispettando il programma. Poco si sa della trama dell’attesissimo sequel di Doctor Strange a parte il fatto che Elizabeth Olsen si unirà a personaggi del calibro di Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor. Quest’ultimo ha dichiarato in una recente intervista:

“Adoro Sam Raimi, quindi sono molto entusiasta che stia girando il secondo Doctor Strange. Porta in tutto ciò che fa, una ricchezza di immaginazione e passione. In questo genere, è solo una delle figure seminali. Ricordo di aver visto Darkman quando ero un bambino. Era oltre, è così sorprendente. Quindi penso che abbia una mente incredibile e penso che sia davvero in grado di portare quella mente nella sua narrazione in un modo davvero unico, ed è molto adatto al mondo che è stato creato da Doctor Strange, e sono molto entusiasta di vedere cosa farà con quel mondo.”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe uscire il 25 marzo 2022.