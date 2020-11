Netflix aggiorna il suo catalogo, ecco tutte le uscite di Novembre!

Ogni mese, tutti i principali servizi di streaming aggiungono nuovi film e programmi TV ai loro elenchi, mantenendo i contenuti aggiornati per gli abbonati in tutto il paese. Netflix sta dando il via al periodo natalizio già da novembre, rilasciando diversi nuovi titoli per le vacanze ogni settimana. Se non vedete l’ora di scoprire cosa arriverà su Netflix questo mese, potete dare un’occhiata alla lista completa qui sotto!

1 Novembre

Le Regole del Delitto Perfetto, stagione 6

I ponti di Madison County

Ancora 48 ore

No One Killed Jessica

Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo

The Garlfield Show, stagione 1

Barbie Dreamhouse Adventure: Go Team Roberts, stagione 2

Kid-E-Cats, stagione 2

2 Novembre

Mi Senti?, stagione 2

3 Novembre

Record of Youth, stagione 1

Mother

Felix Lobrecth: Hype

4 Novembre

Love & Anarchy, stagione 1

5 Novembre

Paranormal, stagione 1

Spongebob – Amici in Fuga

Christmas Drop – Operazione Regali

Carmel: Chi ha ucciso Maria Marta, miniserie

6 Novembre

Citation (Film Originale)

Ricordati di Me

Primo Amore

Diaz – Don’t Clena Up This Blood

L’Amico di Famiglia

Country Ever After, stagione 1

8 Novembre

Cafè Society

9 Novembre

Undercover, stagione 2

10 Novembre

Dash & Lily, stagione 1

Hank e il Camion dei Rifiuti, stagione 1

A Lion in the House

11 Novembre

Aunty Donna’s Big Ol’House of Fun, stagione 1

The Liberator, stagione 1

La Vita che Volevamo

A Queen is Born, stagione 1

12 Novembre

Ludo

13 Novembre

I Favoriti di Mida, miniserie

Jingle Jungle – Un’avventura Natalizia

La Vita davanti a Sé

15 Novembre

The Crown, stagione 4

Cicogne in Missione

17 Novembre

Baby Boss: Di Nuovo in Affari, stagione 4

We Are Champions, stagione 1

18 Novembre

Holiday Home Makeover con Mr. Christmas, stagione 1

19 Novembre

Nei Panni di una Principessa: Ci Risiamo!

20 Novembre

Se Succede qualcosa, vi voglio Bene (corto)

Natale Extraterrestre

Voices of Fire, stagione 1

22 Novembre

Natale in Città con Dolly Parton

23 Novembre

Shawn Mendes: In Wonder

24 Novembre

Elegia Americana

Il Quaderno di Tomy

25 Novembre

Qualcuno salvi il Natale 2

Great Pretender, stagione 2

27 Novembre