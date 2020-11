Atelier Ryza 2: nuovi filmati gameplay e theme song

Oggi, durante una live streaming dal Giappone, Koei Tecmo ha rivelato nuovi filmati e dettagli del suo prossimo JRPG, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy.

In questa diretta è stata dato uno sguardo al gameplay nei dungeon, delle fasi di combattimento e anche alla vasta personalizzazione dei costumi per i personaggi. Qui sotto potete vedere due filmati “catturati” dalla live da parte della rivista Twinfinite.

In più Koei Tecmo ha pubblicato sul proprio canale YouTube anche la theme song del gioco “Somewhen, Somewhere…” di Clammbonche, che potete sentire qui sotto.

Nella diretta sono arrivate anche altre informazioni, relativi all’edizione Digital Deluxe che includerà il set di costumi “Another Style”, il set di costumi “Summer Memories”, il “Kurken Island Gathering Tour”, l’“Helpful Item Set” e il “All You Need ! Gem Pack ”, al prezzo di 9.955 yen (che si traduce approssimativamente in 82 euro).

Anche l’edizione Digital Deluxe con Season Pass è stata annunciata per 14.465 yen (circa 118 euro). Il Season Pass include il set “Costume da bagno”, il “Pacchetto di espansione delle ricette”, la “Mappa aggiuntiva”, la “Mappa della difficoltà ultra” e un set di musica di sottofondo.

Ciò significa che possiamo aspettarci che il pass stagionale abbia un prezzo di circa 35 euro. Includerà anche un bonus sotto forma di un costume di Ryza dell’Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book.

Ricordiamo che Atelier Ryza 2 sarà disponibile qui in Europa dal 29 gennaio 2021 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.