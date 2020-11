Classifica italiana: FIFA 21 continua a dominare

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 43 di questo 2020, dal 19 al 25 ottobre. FIFA 21 continua a dominare incontrastato, con più versioni nella top 10. Primo con quella PlayStation 4, secondo con quella Xbox One e sesto con quella per Switch. Non perde lo scettro dalla settimana 41, quando era in top 10 anche la versione PC. Prima dell’arrivo del calcistico EA Sports in testa c’era Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ora al quinto posto nella sua versione PlayStation 4. Per la classifica PC, in prima posizione c’è Rise of the Tomb Raider. Qui sotto potete vedere le top 10 della classifica italiana.

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 FIFA 21 XBOX ONE

3 RING FIT ADVENTURE SWITCH

4 NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH SWITCH

5 CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME PS4

6 FIFA 21 SWITCH

7 GRAND THEFT AUTO V PS4

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

9 THE CREW 2 PS4

10 SUPER MARIO 3D ALL-STARS SWITCH

CONSOLE

1 FIFA 21 PS4

2 FIFA 21 XBOX ONE

3 RING FIT ADVENTURE SWITCH

4 NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH SWITCH

5 CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME PS4

6 FIFA 21 SWITCH

7 GRAND THEFT AUTO V PS4

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

9 THE CREW 2 PS4

10 SUPER MARIO 3D ALL-STARS SWITCH

PC

1 RISE OF THE TOMB RAIDER

2 SHADOW OF THE TOMB RAIDER

3 GRAND THEFT AUTO V

4 TOMB RAIDER

5 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

6 CALL OF CTHULHU: THE OFFICIAL VIDEO GAME

7 JUST CAUSE 3

8 DEUS EX: MANKIND DIVIDED

9 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

10 TOTAL WAR: WARHAMMER II