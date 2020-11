Arriva la conferma da Insomniac: Ratchet & Clank Rift Apart sarà un’esclusiva PlayStation 5

Arrivano nuove informazioni da parte di Insomniac Games riguardanti Ratchet & Clank Rift Apart, titolo molto atteso su PlayStation 5. Seppur non abbiamo ancora notizie legate alla data d’uscita, l’azienda ha voluto condividere con gli utenti diverse informazioni sull’opera videoludica. Dato che diversi titoli come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Zero Dawn usciranno su PlayStation 4 e PlayStation 5, la compagnia fa sapere che la nuova iterazione arriverà esclusivamente sulla console next-gen di Sony.

Di conseguenza, Ratchet & Clank Rift Apart vedrà la luce solamente su PlayStation 5, quindi per farlo vostro dovrete necessariamente possedere la console di prossima generazione targata Sony Interactive Entertainment. Intanto, per farvi un’idea sulla bontà della produzione, vi lasciamo alla nostra anteprima della gamescom 2020.