Mary Skelter Finale: nuovo trailer su storia e gameplay

Oggi Compile Heart ha pubblicato un altro trailer del dungeon crawling JRPG Mary Skelter Finale. Il video si intitola “Story Trailer” ma mostra più fasi di gameplay che cutscene.

Come vi avevamo già fatto sapere, Mary Skelter Finale è stato posticipato al 5 novembre 2020, quando arriverà in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Il gioco include la modalità avventura di Mary Skelter: Nightmares e Mary Skelter 2, oltre alla visual novel Love Prison Tower Mary Skelter, che era un bonus pre-ordine del secondo gioco. In questo modo, coloro che non hanno giocato agli altri giochi possono comunque ottenere l’esperienza completa.

Al momento, non è stata annunciata alcuna versione occidentale, quindi dovremo aspettare e vedere se Idea Factory International lo porterà anche fuori dal Giappone. Se arriverà in occidente, sarà anche interessante vedere se finirà per perdere la versione per PS4, come è successo con il suo predecessore.

Qui sotto potete vedere il trailer.