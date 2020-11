Marvel’s Avengers: sconti permanenti su Emotes e Takedown

Marvel’s Avengers di Square Enix ha avuto la sua giusta dose di critiche sin dal lancio, nonostante le vendite digitali siano abbastanza buone. Quindi, per lo meno, i fan potranno acquistare alcune delle cosmetics a un prezzo ridotto. Dopo un evento in-game che ha scontato i prezzi su takedown ed emote del 50%, Crystal Dynamics ha confermato (come notato da PC Gamer) che quelli sarebbero stati i nuovi prezzi in futuro.

Non è noto se questo si applicherà anche ai costumi: non sono menzionati ma sono comunque scontati. Se stavate pensando di spendere soldi veri per qualsiasi cosmetic, ora potrebbe essere il momento migliore. O almeno fino all’ipotetico prossimo sconto che avverrà tra altri due mesi.

Marvel’s Avengers è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PC e Google Stadia. Il lancio era previsto per Xbox Series X / S e PS5 la prossima settimana, ma quelle versioni sono state rimandate al 2021. Anche i nuovi contenuti della storia incentrati su Kate Bishop come l’ultimo eroe sono stati ritardati. Come sempre, rimanete sintonizzati per maggiori dettagli su una nuova data di uscita.