Apex Legends: trailer e dettagli per Horizon

In questi giorni vi stiamo parlando spesso della settima stagione di Apex Legends, in arrivo dopodomani 4 novembre. Poco fa sui canali social ufficiali del battle royale di Respawn Entartainement ed Electronic Arts è stato pubblicato un trailer relativo al nuovo personaggio in arrivo, ovvero Horizon.

Il filmato mostra nel dettaglio le abilità che avrà a disposizione la manipolatrice gravitazionale, e le modalità in cui possono essere usate in partita, che sono:

Abilità Tattica: Ascensore Gravitazionale

Inverte la gravità, sollevando in aria i giocatori e spingendoli verso l’esterno con forza al momento dell’uscita

Abilità Passiva: Passeggiata Spaziale

Aumenta il controllo in aria e riduce l’impatto della caduta, con la speciale tuta spaziale di Horizon

Abilità Ultimate: Buco Nero

Rilascia NEWT per creare un microscopico buco nero che attira i giocatori verso di sé, per poi colpirli sfruttando la forza di gravità.

Sul sito ufficiale di Apex Legends è stata anche aperta la scheda della nuova leggenda, questa la sua storia:

Quasi un secolo fa, le Terre Straniere erano sull’orlo di una crisi energetica catastrofica. Alla dott.ssa Mary Somers, un’astrofisica dalla personalità eccentrica, fu affidato il compito di trovare una soluzione. Così Mary si trasferì alla stazione di ricerca di Olympus insieme alla sua famiglia, mettendosi subito all’opera.

Con l’aiuto della sua assistente, la dott.ssa Reid, Mary scoprì il branthium, un elemento che era convinta potesse essere fonte di energia illimitata. Ma il branthium poteva solo essere recuperato dai dischi di accrescimento dei buchi neri, perciò Mary si avventurò in una pericolosa missione insieme alla dott.ssa Reid per dimostrare la sua teoria.

Prima di partire promise a suo figlio Newton che sarebbe tornata sana e salva. Ma la dott.ssa Reid la tradì, rubando il branthium e spingendo il suo shuttle nell’orbita del buco nero. Grazie al suo ingegno, Mary riuscì a modificare il suo robot NEWT per liberarsi. Ma lo scorrere del tempo è molto diverso ai margini dei buchi neri, e a quel punto erano ormai trascorsi 87 anni.

Ora Mary è determinata a finanziare le sue ricerche, nella speranza di trovare un modo per tornare indietro nel tempo e riabbracciare suo figlio. Si unisce agli Apex Games come Horizon, maestra della gravità, in occasione dell’arrivo dei giochi a Olympus, la città che un tempo fu la sua casa e dove promise di ritornare.