HK Gaming Naos-M Recensione: Un design già visto… ma più leggero di sempre!

L’industria delle periferiche da gioco ha visto numerose new entry all’interno del proprio panorama negli ultimi anni. Le aziende che spiccano più di tutte sono, senza alcun’ombra di dubbio, tutte quelle che decidono di riprendere design già esistenti rivisitandoli. Oggi ci troviamo davanti ad HK Gaming, azienda asiatica che ci presenta il suo nuovo mouse da gioco Naos-M. Gli occhi più esperti l’avranno già notato, ma non è un segreto che quest’ultimo prende chiaramente ispirazione dal più conosciuto Zowie S2. Quale sarà la motivazione di passare a questo prodotto se già c’è sul mercato un competitor più conosciuto ad averlo pubblicato prima? La risposta è semplice: nuove feature e miglioramenti.

Si sa, non tutto ciò che viene rilasciato al pubblico è perfetto. I piccoli difetti fanno parte del processo di sviluppo ed è inevitabile incorrere in alcuni di essi durante tutto il percorso di creazione. Ed è qui che è entrato in gioco l’HK Gaming Naos-M, che offre tutti i componenti e le varie peculiarità che i fan attendono ormai da anni. Ciò non vuol dire, però, che di default il mouse sarà perfetto, anzi, bisogna essere più attenti per non incappare negli stessi sbagli passati. Ecco perché oggi siamo qui a presentarvi la nostra esperienza con il nuovo arrivato dell’industria del gaming per PC!

HK Gaming Naos M: specifiche tecniche

Height 4.7 in (119.5 mm) Width 2.5 in (64 mm) Depth 1.5 in (38.4 mm) Weight 59 g (±2g) mouse only Buttons 7 buttons Switches Omron 20M RGB Scroll Wheel + Sides Coating Matte Cable Paracord Feet White PTFE Sensor PMW3360 Resolution up to 12000cpi On-board memory 5 profiles Requirements Windows 7 or later Package content 1 * Naos M Gaming Mouse1 * Extra Skates 1 * Anti Slip Grips 1 * Dust Cover

Un packaging semplice ed efficace

Il packaging del nuovo HK Gaming Naos-M segue esattamente le orme degli altri prodotti della stessa linea della società. Infatti, ci ritroveremo ancora una volta dinanzi ad una scatola di colore bianco e rosso in cui ci vengono presentate le feature presenti all’interno della periferica. Le dimensioni sono leggermente minori rispetto a quelle del Mira-S, anche se in passato non erano davvero poi così grandi. Tuttavia, accettiamo volentieri la scelta dell’azienda, dato che ora il trasporto della periferica da gioco sarà ancora più pratico e versatile rispetto al passato

Ovviamente, non è finita qui e, come di consueto, sono stati posti diversi accessori che potranno ritornarci utili in futuro. Innanzitutto, è immancabile la presenza din un set di skate di riserva. Così facendo, tutti i fruitori non dovranno preoccuparsi di dover trovare un pezzo di ricambio una volta che i componenti originali avranno raggiunto il loro limite. A braccetto, ci sono gli immancabili grip antiscivolo. oramai onnipresenti in ogni prodotto targato HK Gaming. Sebbene la loro fattura non sia delle migliori, i suddetti riescono comunque a svolgere la loro funzione di attrito per tutti i giocatori con una sudorazione avanzata. Anche qui, sarà possibile ricoprire con il rivestimento adatto i click principali, i lati e la parte frontale. Siamo davanti ad una cura per i dettagli non indifferente, che attualmente molti altri brand stanno prendendo come esempio… dai nuovi arrivati!

Un buon sensore e l’arrivo dell’RGB

Come abbiamo riportato nella tabella delle specifiche tecniche, il nuovo HK Gaming Naos-M utilizza un semplice PixArt PMW 3360. Non siamo davanti al top di gamma, rappresentato al momento dal 3389, però non possiamo nemmeno ignorare il fatto che non ci siano delle effettive differenze percettibili. Durante le nostre sessioni di gioco non abbiamo riscontrato alcun tipo di anomalia o problemi nel tracciamento. Anzi, crediamo che oramai non ci sia davvero più nulla da denotare su questo aspetto considerando lo standard attuale. Il DPI può arrivare fino a 12000 e il polling rate ha tre step da 125, 500 e 1000.

Inoltre, il Naos-M è compreso di un software dedicato, in cui possiamo personalizzare 5 profili sulla memoria on board. Tra le varie customizzazioni degne di nota ricordiamo la preferenza del CPI prediletto, la fuoriuscita dell’illuminazione e il binding dei tasti.

Proprio la nuova area colorata è l’innovazione apportata dalla periferica. Ci troviamo davanti alla prima creazione della società cinese con un vero e proprio comparto di luminosità. Sono disponibili ben 16,8 milioni di colori e la luce verrà emessa sui due lati del mouse, e rotellina. Abbiamo gradito l’aggiunta, visto che oltre a dare un impatto visivo migliore, non rovina nemmeno il comparto del peso, il quale si mantiene sempre sulla fascia lightweight.

Skates e cavo nella norma… ma affidabili

Come ormai da prassi per ogni prodotto HK Gaming, e in generale tutti i mouse prodotti negli ultimi tempi, gli skates installati sul nostro Naos-M sono composti completamente da PTFE. Non è un segreto che il materiale citato sia uno dei migliori al momento, visto che consente spostamenti fluidi e più consistenti rispetto alla variante in teflon. Ovviamente, anche questo è il caso, ragion per cui non abbiamo di che lamentarci riguardo la scelta dell’azienda asiatica.

Il design utilizzato nei piedini è lo stesso dello Zowie S2. In pratica, ci saranno due sezioni, in basso e in alto rispettivamente, che rappresentano due unici blocchi. Una decisione sicuramente azzeccata, dato che è risaputo che il suddetto stile di skates offre una precisione maggiore durante i movimenti effettuati. Tuttavia, dobbiamo riportare che, nel corso delle partite giocate con l’HK Gaming Naos-M, abbiamo riscontrato una leggerissima ruvidezza degli skates. Fortunatamente, dopo diverse ore di sessioni ludiche, il feeling è sparito perché è stato consumato il primo strato.

La scelta del cavo segue lo stesso percorso dei piedini. Infatti, anche qui c’é il famoso materiale in paracord. Quest’ultimo è più soffice e flessibile del normale filo in gomma, oltre che a garantire una sistemazione molto più comfortevole a causa della quasi inesistenza di tediosi piccoli arrotolamenti. La sospensione utilizzata è buona, anche se nulla di diverso a ciò a cui siamo abituati. Nonostante tutto, fa’ il suo lavoro e riduce al minimo il “cable drag”, ossia il fenomeno in cui il cavo aggiunge peso nella parte superiore del mouse.

Un cambio di switch più… tattile!

Una delle vere differenze che l’HK Gaming Naos-M ha portato rispetto alle precedenti produzioni dell’azienda è la scelta degli switch dei click. Questa volta, avremo il modello Omron 20M, al posto dei vecchi Omron 50M. Sebbene ci sia una differenza di numero di pressioni di circa 30 milioni, crediamo che la scelta sia più che azzeccata.

La motivazione principale è dovuta alla differenza di feeling che le due versioni offrono. Quello attuale risulta molto più tattile ed il feedback è migliore rispetto alla vecchia scelta, la quale dava l’impressione di non aver recepito il nostro comando. La stessa mossa è stata applicata anche per i tasti laterali, sebbene la differenza non sia marcata tanto quanto i principali.

La rotellina non ha subito molte innovazioni rispetto a prima, infatti sarà lo stesso modello che può essere trovato nel Mira-S e M. Un peccato non aver provato qualcosa di nuovo, ma almeno non siamo davanti ad un componente scadente, anzi, il suo lavoro è svolto in maniera ottimale. Inoltre, ora è anche installata una piccola sezione RGB ai due lati.

La nostra esperienza in gioco: è un degno erede?

Sì, l’HK Gaming Naos-M è un ottimo erede dell’amatissimo Zowie S2. Soprattutto grazie alle nuove implementazioni, quali skates, cavo e switch migliorati, non è possibile ignorare il prodotto se avete amato l’originale. Inoltre, per tutti coloro che amano le periferiche leggere, crediamo che questo prodotto faccia al caso vostro! Il peso è di circa 61 grammi (cavo compreso), ma allo stesso tempo l’intero guscio non ha nessun problema di integrità.

Il design della superficie è opaco, per cui non risulta scivoloso. Tuttavia, crediamo che questa sia una delle scelte migliori solo se avete delle mani di medie dimensioni e utilizzate un’impugnatura ad artiglio. In alternativa, anche una palm grip risulterebbe funzionale, ma sfortunatamente non è la forma adatta per gli utenti che preferiscono mantenere il mouse con la punta delle dita, sebbene il peso lo permetterebbe. Ancora una volta, HK Gaming si è dimostrata come una di quelle aziende su cui puntare per i propri acquisti, nonostante le poche innovazioni apportate nei suoi componenti.

Noi di GamesVillage.it abbiamo apprezzato la nostra esperienza di gioco con il nuovo HK Gaming Naos-M. Sebbene la proposta dell’azienda asiatica non abbia portato moltissime innovazioni all’interno dei componenti, crediamo che la loro scelta sia comunque valida. Il cambio di switch si è rivelato vincente, infatti, gli Omron 20M ci hanno offerto un feedback assolutamente migliore rispetto alla variante 50M, risultando più tattili e responsivi. Il design è rimasto quasi identico allo Zowie S2, da cui è tratta ispirazione, ragion per cui non avevamo alcun dubbio di ritrovarci davanti ad una delle forme migliori di sempre per impugnature palm e claw. Se eravate alla ricerca di un prodotto lightweight, il quale offre tutte i nuovi trend del mercato, allora crediamo che il Naos-M possa essere una delle scelte che potrebbero fare per voi.