Playstation 5: il DualSense e la PS4 non vanno d’accordo

In vista del lancio della Playstation 5, Sony ha puntato un po’ i riflettori sul DualSense, il suo nuovo controller. Ma mentre siamo tutti entusiasti di vedere come saranno implementati i suoi trigger tattili e adattivi nei giochi di nuova generazione, ci sono anche domande da porre sulla compatibilità del controller con le precedenti console PlayStation. Le risposte alle domande lasciano perplessi.

Come dimostrato in un video dello youTuber MidnightMan, il controller DualSense non sembra funzionare con la Playstation 4, con la console che si rifiuta di registrare nuovamente il dispositivo (anche se c’è un modo piuttosto indiretto per farlo funzionare con Remote Play tramite un PC o un Mac). Ma ciò che sorprende di più è il fatto che si possa collegare facilmente il DualSense a una Playstation 3 tramite Bluetooth e il controller è perfettamente compatibile con la console.

Ma come se non bastasse, la parte veramente folle di tutta questa storia è che DualSense funziona anche con Nintendo Switch. L’utente Twitter @BrokenGamezHDR_ ha recentemente dimostrato la stessa cosa, mostrando un DualSense utilizzato per controllare lo Switch nella schermata principale e nei menu. Sembra che si debba possedere un adattatore a 8 bit per far funzionare il controller sulla piattaforma, ma funziona.

Resta da vedere se il supporto per PS4 verrà aggiunto al controller alla fine resta da vedere: DualShock 4 è compatibile con PS3, quindi si presume che Sony voglia continuare a farlo anche con la prossima generazione di console. In ogni caso, vi terremo aggiornati se dovessimo saperne di più, quindi rimanete sintonizzati.