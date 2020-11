Guild Wars 2 per il momento non arriverà su Steam

L’MMORPG Guild Wars 2 di proprietà della ArenaNet, tarderà ad arrivare su Steam. Come pubblicato sul sito ufficiale del gioco, lo sviluppatore ha deciso di rimandare ancora, per il momento, l’uscita del titolo sulla piattaforma Valve.

Il team ha esplicitamente detto di volersi interamente dedicare alla nuova espansione in arrivo, End of Dragons la quale è attesa per il 2021 dopo esser stata rivelata nel mese di marzo. Inoltre, ha anche dichiarato di star lavorando al culmine della saga Icebrood, la quinta stagione del titolo servizio su GW 2 della Living World.

Guild Wars 2 è solo uno dei tanti MMO che è originariamente cresciuto tramite la propria piattaforma ma ora, come tanti altri, sta per fare il suo debutto su Steam. Tra questi, ad esempio, troviamo Star Wars The Old Republic e RuneScape.