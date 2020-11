World of Warcraft Shadowlands: le prevendite sono le più alte di qualunque precedente espansione

World of Warcraft è ormai sulla scena da più di una decade e, nel tempo, è cresciuto moltissimo sia in dimensioni che in popolarità. Ciò è però dovuto a più fattori, non solo al gioco in sé ma anche grazie alle sue espansioni ricevute nel corso degli anni. Presto infatti, arriverà la sua ottava espansione e, i numeri per World of Warcraft Shadowlands parlano molto chiaro.

Nell’ultimo report finanziario della Activision, il CEO di Activision-Blizzard Bobby Kotick ha rivelato che le prevendite della nuova espansione sono le più alte di qualunque altra espansione precedente del popolare MMORPG. Intanto, World of Warcraft sta vivendo un periodo di “risanamento” dei giocatori, i quali sono raddoppiati dall’uscita di WOW Classic.

World of Warcraft Shadowlands sarebbe dovuto originariamente uscire nel mese di ottobre ma è stato poi posticipato prima del lancio. Blizzard ha pochi giorni fa annunciato che l’espansione uscirà il 23 novembre.