Godfall: mostrati i requisiti per PC

Mancano pochi giorni all’uscita di Godfall. L’action RPG arriverà su PC e PlayStation 5 il 12 novembre (quindi qui da noi su PS5 il 19 novembre). Poco fa sui profili social del gioco sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Software sono stati mostrati i requisiti per la versione PC, che potete leggere qui sotto.

Minimi:

OS: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600

Memoria: 12GB RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 580, 8GB / NVIDIA Geforce GTX 1060, 6GB

Raccomandati:

OS: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700

Memoria: 16 GB RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 5700 XT, 8GB / NVIDIA Geforce GTX 1080 TI, 11GB

Questo il tweet sull’account di Godfall.

Prepare to ascend on PC! The PC specs for #Godfall are available now.

⚔ Pre-purchase on PC today: https://t.co/Sa8GUzmXoK pic.twitter.com/0cOk1bjsoE

— Godfall (@PlayGodfall) November 2, 2020