Dragon Quest XI S Definitive Edition: demo ora disponibile per PC, PS4 e Xbox One

Square Enix ha, in queste ore, pubblicato una demo per Dragon Quest XI S Definitive Edition su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tale demo avrà contenuti per un totale di 10 ore, focalizzandosi su alcune aggiunte della Definitive Edition del titolo della casa nipponica.

Abbiamo la possibilità di aumentare la velocità delle battaglie, cambiare il doppiaggio da inglese a giapponese e viceversa. Inoltre, una nuova Modalità Foto, un crafting system migliorato e tanto altro ancora.

La versione per Nintendo 3DS del titolo in questione non ha mai lasciato il Giappone e, probabilmente, non lo farà mai ma ora sarà possibile per tutti i possessori di console current-gen gustarsi questo acclamato titolo dell’ancor più acclamata saga. Purtroppo, l’unica cosa che mancherà in questa versione disponibile in Occidente di Dragon Quest XI S Definitive Edition sarà la Voice Dramas, la voce delle side quest che si focalizza su ogni personaggio e disponibile solo in Giappone.