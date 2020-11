Demon Slayer: ecco l’evento per l’anniversario dell’anime

Demon Slayer è attulmente al cinema a riscuotere un successo senza precedenti con il film Mugen Train (che è appena diventata la decima pellicola col maggiore incasso della storia del Giappone, vendendo circa 10 milioni di biglietti), ma i creatori dell’anime si stanno preparando anche a celebrare il secondo anniversario dell’esordio della serie animata tratta dal manga di Koyoharu Gotoge.

Infatti, nonostante si sia ormai imposto come il nuovo cult tra le opere shonen, Demon Slayer è un manga e anime assolutamente recente, che tra l’altro ha cominciato a raccogliere la sua insospettabile dose di successo soltanto a partire dalla metà della sua prima stagione anime. Per festeggiare questo franchise, i produttori stanno pensando a un evento, previsto per il prossimo febbraio durante le celebrazioni per il secondo anniversario dell’anime.

L’evento si terrebbe tra il 13 e il 14 febbraio, con tre esibizioni sul palco, anticipazioni dei nuovi progetti, e con l’esordio di nuovi articoli di merchandise dedicati ai protagonisti dell’amatissima saga di Gotoge. Inoltre questo evento speciale potrebbe essere il palco privilegiato attraverso il quale annunciare ufficialmente una seconda stagione dell’anime (considerando anche che per quella data la distribuzione mondiale di Mugen Train dovrebbe essere terminata), che per il momento è e rimane un rumor che corre tra i fan.

Insomma, siete pronti anche voi a festeggiare Demon Slayer? L’appuntamento imperdibile sarà tra qualche mese. Nel frattempo continuate a seguirci per tutte le novità!