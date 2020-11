AC Milan entra negli Esports attraverso la partnership QLASH

Il club di calcio AC Milan ha annunciato il suo ingresso negli Esport attraverso una partnership strategica con l’organizzazione italiana QLASH. La nuova squadra gareggerà con il nome AC MILAN QLASH, partecipando sia a FIFA che a Brawl Stars , partite in cui QLASH schiera già i roster. L’AC MILAN QLASH apparirà alle finali mondiali di Brawl Stars a fine mese.

Negli ultimi due anni, molte squadre di calcio hanno iniziato la loro incursione negli Esport partecipando prima allo spazio competitivo della FIFA. Tuttavia, alcuni come il Paris Saint-Germain hanno ampliato tale ambito attraverso una partnership con un’organizzazione di Esport esistente con roster consolidati ( in questo caso, il roster Dota 2 di LGD Gaming ). Il PSG Esports, in particolare, ha continuato la sua espansione Esport al di fuori della sua partnership con LGD, e gareggerà infatti insieme all’AC MILAN QLASH alle finali mondiali di Brawl Stars .