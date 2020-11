Boruto Naruto Next Generations: tutti i rischi del nuovo Rasengan

La serie anime di Boruto Naruto Next Generations è attualmente nel vivo dell’arco narrativo di Kara Actuation, e si sta concentrando sull’allenamento di Boruto e Sarada dopo la grave sconfitta subita per mano dei due membri di Kara, Victor e Deepa. Dopo un periodo di cure necessario per riprendersi dalle ferite infatti, i due figli d’arte hanno intrapreso un durissimo allenamento. In particolare Boruto ha scelto un maestro d’eccezione, il Sesto Hokage Kakashi Hatake, per sviluppare una nuova potentissima tecnica.

Dopo aver fatto sfoggio del suo nuovissimo Rasengan Compresso, una versione del Rasengan notevolmente più piccola e più potente, nello scontro combattuto contro Shojoji, Boruto Uzumaki è però svenuto, e dopo essere stato portato di nuovo in ospedale ha appreso, proprio da Kakashi una dura verità. La nuova tecnica è altamente instabile e rischiosa da usare in battaglia, poiché l’energia sprigionata è tanta che, ogni volta che la usa, Boruto corre il rischio di far esplodere il suo stesso braccio, che rimarrebbe coinvolto nel disastroso raggio d’azione della tecnica.

Un rischio troppo grande da correre per Boruto, con Kakashi che decide di vietargli di utilizzare la tecnica. Un effetto collaterale che ricorda un po’ le problematiche incontrate da Naruto durante la creazione della sua personalissima variazione del Rasengan, il Rasenshuriken. Come ben sappiamo, dopo averlo usato la prima volta contro il membro dell’organizzazione Alba Kakuzu, Naruto si era visto vietare l’utilizzo della tecnica da parte dell’allora Quinto Hokage, Tsunade. Successivamente poi il padre di Boruto era riuscito a controllare la tecnica, e a farla evolvere in una delle più devastanti mai viste nell’anime tratto dall’opera di Masashi Kishimoto.

Riuscirà Boruto a ripetere il percorso di suo padre? Per scoprirlo non ci resta che continuare a goderci l’anime di Boruto Naruto Next Generations!