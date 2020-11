Accelerate Games: ecco la nuova compagnia di Greg Fischbach

La carriera di Greg Fischbach nel mondo videoludico è stata sicuramente unica nel suo genere finora. Dopo essere stato il presidente di Activision International tra il 1983 e il 1986 infatti, l’uomo d’affari era stato tra i cofondatori del publisher Acclaim Entertainment, un’etichetta che, durante gli anni ’90, realizzò i port di alcuni giochi arcade della Midway, tra cui la serie di Mortal Kombat. Ora, quasi quindici anni dopo aver liquidato la sua precedente compagnia, Fischbach ci riprova fondando Accelerate Games.

Il nuovo publisher nasce con lo scopo di “stabilire relazioni collaborative e a lungo termine con creativi talentuosi che abbiano l’obiettivo di coltivare il proprio brand e di costruire delle proprietà intellettuali solide e durature”. Con questa finalità dunque Accelerate Games si propone di fornire servizi di pubblicazione a livello globale, distribuzione e supporto al marketing, consentendo così ai propri partner di concentrarsi unicamente sul processo creativo.

Il primo titolo a fare il suo esordio sotto l’egida della nuova compagnia di questo guru dell’industria videoludica sarà Toy Soldiers HD (titolo di lavorazione provvisiorio) dello sviluppatore Signal Studio, che arriverà nel 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e che sarà il nuovo capitolo di un fecondo franchise.

Il gioco è stato pubblicamente lodato proprio da Fischbach durante una conferenza stampa:

“Quello che amiamo di Toy Soldiers è che combina accuratezza storica, strategia e azione hardcore e umorismo a un gameplay divertente in modo contagioso. La rigiocabilità e le opzioni per il multiplayer di questo gioco cattureranno sicuramente l’attenzione dei fan che sono già in lista d’attesa e anche di nuovi.

Il franchise di Toy Soldiers è stato creato da D.R. Albright III, presidente e direttore creativo di Signal Studios, e ha venduto milioni di unità in giro per il mondo. A tutt’oggi, l’originale rimane il gioco più amato e venduto di tutti i tempi tra quelli di Xbox Live Arcade”