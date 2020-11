Cradle of Sins: ci sarà un evento con tanti volti noti

U24 Solutions, developer inglese specializzato in videogiochi in realtà virtuale, sta per festeggiare il lancio in early access di Cradle of Sins, il suo MOBA in VR che promette di riscrivere le regole del genere. Per promuovere questo importante lancio, la compagnia sta cercando di fare tutto il possibile, e ha deciso di creare un evento riservato a famosi dj e content creator di Twitch perché si affrontino in una sfida a otto squadre sul loro nuovo gioco.

Tra i tanti volti noti che prenderanno parte alla partita ci saranno nomi come Steve Aoki (famoso per la sua partecipazione ad eventi videoludici come quelli di Fortnite), Headhunterz, Sodapoppin e xQc. L’evento, che si chiamerà Beat & Battle e permetterà a queste celebrità di competere sulla beta del gioco per un premio in denaro da destinare in beneficienza.

L’evento sarà trasmesso in diretta il prossimo mercoledì 11 novembre sul canale Twitch ufficiale del gioco. U24 Solutions non pubblica trailer o gameplay da un po’, ma le ultime immagini mostrate, quelle di un breve trailer per la beta, lasciavano ben sperare sulla qualità di questo MOBA in prima persona 3-vs-3.

La lista ufficiale dei partecipanti all’evento è davvero sconfinata: si va da Steve Aoki a xQc, passando per Sodapoppin, Headhunterz, PeskyCashew, AxisMunde, Will Sparks, Losefruit, Project Jamesify, Amanda Harkimo, WATEVE, The Lonely Viper, Daniel Levi, Yassuo, MAGNUS, Reality Check VR, Godhyr, Milwil e altri pro players che saranno rivelati tra oggi e la data del Beat & Battle.

Per quanto riguarda le informazioni che abbiamo in questo momento, Cradle of Sins dovrebbe essere pronto a uscire, in beta, su Steam, entro la fine del 2020, per HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index e Mixed Reality, anche se, sul sito di U24 ci sono riferimenti anche ad altri sistemi, come PlayStation 4, e device mobili iOS e Android. Intanto l’11 novembre potremo avere un assaggio di cosa ci aspetta! Siete pronti?