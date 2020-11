Gran Turismo 7: lancio su PS5 nei primi mesi del 2021?

Rivelato durante il PS5 Games Showcase di Sony, tenutosi nello scorso giugno, Gran Turismo 7 è sicuramente uno dei titoli più attesi della next-gen. L’ultimo capitolo di una delle saghe di simulatori di guida di maggior successo del pianeta, supportato dalla straordinaria potenza del nuovo hardware di PlayStation 5, sarà sicuramente pronto a far spalancare gli occhi e la bocca a tutti i fan (viste anche le specifiche grafiche da panico). E sembra anche che l’attesa potrebbe non essere particolarmente lunga.

Stando infatti a un report di GTPlanet, una recente pubblicità su YouTube di Sony sulle prossime uscite per la sua console next-gen, che mostra anche alcune immagini di Gran Turismo 7, potrebbe aver rivelato alcuni particolari sulla finestra di rilascio prevista per il gioco. Un minuscolo sottotilo alle immagini reciterebbe infatti, in francese:

“Sortie prévue pour la première moitié de 2021”



Ossia, in sostanza, che l’uscita del gioco è prevista per la prima metà del prossimo anno.

La notizia, ovviamente, è da prendere con le molle. Bisogna innanzitutto notare che né Polyphony Digital, né tantomeno Sony hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla finestra o sulla data di rilascio di Gran Turismo 7, e del resto, anche il fatto che l’informazione provenga da una pubblicità ufficiale del gigante nipponico non fuga tutti i dubbi. Sony quest’anno non è stata sempre perfetta nelle sue comunicazioni e nel marketing: il caso più scottante è stato quello relativo al remake di Demon’s Souls, e alla sua supposta versione per PC (che prima c’era e poi non c’era più).

Ad ogni modo sembra fuori da ogni dubbio che Gran Turismo 7 verrà lanciato il prossimo anno, tra i titoli che andranno a rimpinguare la lineup di PlayStation 5, insieme ad altri giochi attesissimi come il nuovo capitolo di God of War, Horizon Forbidden West e soprattutto Ratchet and Clank Rift Apart.