PlayStation 5 e Xbox Series X: un nuovo lockdown rinvierà la next-gen in Italia?

Cerchiamo di essere onesti: in Itali (così come nel resto del mondo) siamo ancora in piena crisi da Coronavirus e in molti paesi, compreso il nostro, la prospettiva di un nuovo lockdown non è più assai remota. Il contagio va fermato e con ogni probabilità il governo prenderà la decisione di chiudere nuovamente tutto e se lo farà, sicuramente sarà per almeno un mese. Ed ecco che la domanda sorge spontanea: come faranno gli utenti ad entrare in possesso delle proprie console PlayStation 5 e Xbox Series X pre-ordinate da mesi?

Xbox Series X arriverà sul mercato il 10 novembre, mentre PlayStation 5 giungerà in Italia il prossimo 19 novembre. Se il governo deciderà per la nuova stretta, impedendo alle persone di uscire e recarsi in negozio per andare a recuperare la propria console, questo potrebbe portare ad un rinvio della next-gen per molte persone. Non per tutte però!

Chi ha pre-ordinato gli hardware presso i rivenditori online con consegna a casa, non dovrebbe riscontrare alcun problema e ricevere le piattaforme presso il proprio domicilio. Il nostro pensiero va però verso quei giocatori che hanno acquistato le console in negozio dando una caparra o pagando l’intero importo finale, che potrebbero ritrovarsi al day-one con un pugno di mosche in mano. Alcuni grandi marchi retailer infatti hanno effettuato il pre-order di PS5 o di Series X/S senza prendere alcun nominativo e dunque, si ritrovano impossibilitati nell’eventuale possibilità di spedire le console a casa di coloro che le hanno prenotate (dietro pagamento finale dell’intero importo).

In conclusione, questo nuovo e probabile lockdown potrebbe realmente rinviare per molti il day-one delle due console, costringendo queste persone ad attendere la fine del lockdown per poter recarsi in negozio e mettere le mani sulle nuove piattaforme. Certo, ci sono problemi più importanti, ma passare il lockdown davanti alle nuove console next-gen avrebbe sicuramente reso più lieve la nuova clausura.