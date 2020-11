PlayStation 5: addio alle cover non ufficiali

PlateStation5.com era il sito non ufficiale dove gli utenti potevano pre-ordinare le cover colorate e personalizzate per le proprie PlayStation 5. I pre-order effettuati erano davvero tanti, ma a quanto pare a Sony Interactive Entertainment l’iniziativa non è piaciuta per nulla, tanto che ha costretto il sito ad una rapida chiusura, mandando a farsi benedire tutte le cover prenotate.

Gli ideatori del sito hanno provato nel fine settimana a salvare il salvabile, cambiando nome al dominio del sito in CustomizeMyPlates.com e rimuovendo ogni riferimento a PlayStation 5, ma ciò non è bastato e alla fine, tutto è stato chiuso dopo l’azione legale della società giapponese. Il tutto si è dunque verificato nel corso dei giorni precedenti e in pochi giorni, l’attività molto apprezzata legata alle produzione di cover non ufficiali è cessata!

Uno dei rappresentanti del sito ha parlato ai microfoni di VGC, affermando che in un primo momento e dopo aver parlato con rappresentanti di Sony, il cambio di nome del sito avrebbe potuto risolvere la situazione, ma a quanto pare, alla fine l’azienda ha deciso di far chiudere definitivamente i battenti all’iniziativa. Come detto prima, i pre-order effettuati erano già parecchi e le prime cover per la console erano già in produzione. Adesso però, tutti i clienti verranno rimborsati dopo la chiusura del sito e dell’attività. Intanto, sono emersi nuovi dettagli sul DualSense.