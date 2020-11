Among Us: le prese d’aria si possono usare anche nel ruolo di Crewmate

Come ogni gioco che diventa abbastanza popolare, Among Us ha attirato un discreto numero di hacker. Questo problema ha assunto diverse forme come con l’ultimo episodio che consente ai giocatori di utilizzare le prese d’aria del anche quando giocano come Crewmate. Nonostante gli Impostors siano la principale minaccia in ogni round di Among Us, hanno lo svantaggio di essere in inferiorità numerica rispetto ai compagni di squadra, motivo per cui le prese d’aria sparse su ogni mappa sono così utili e quindi sono in grado di viaggiare rapidamente attraverso senza essere visti, consentendo di lasciare la scena e rendendo più difficile per i compagni di squadra scoprirli. Le prese d’aria dovrebbero essere utilizzate solo dagli Impostors, ma l’utente di Reddit Big_Nate_on_juice ha scoperto che gli hacker stanno aggirando questa restrizione. Questa settimana hanno condiviso una clip del loro modo di giocare.

Questo è chiaramente l’ultimo esempio di persone che utilizzano dei trucchi per ottenere un vantaggio ingiusto. I giocatori si sono lamentati di un problema di imbrogli in Among Us praticamente da quando ha iniziato adiventare famoso da quest’estate.

Da parte loro, il team dello sviluppatore InnerSloth ha fatto il possibile per risolvere il problema, bandendo gli hacker e chiedendo loro di smetterla. La situazione con gli hacker e imbroglioni in Among Us è davvero strana. Dal momento che il gioco manca di un sistema di progressione, non c’è davvero alcun incentivo per i giocatori a provare a vincere a tutti i costi, quindi è un mistero il motivo per cui gli hacker si sentano obbligati a fare affidamento sui cheat. Indipendentemente dal motivo, la maggior parte dei giocatori sarebbe d’accordo sul fatto che affrontare il problema è uno dei miglioramenti della qualità della vita di cui Among Us ha più bisogno . Among Us è disponibile per Mobile e PC.