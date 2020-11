Bridgerton in arrivo a Natale su Netflix

Netflix ha svelato il primo trailer della serie tv Bridgerton, prodotto da Shonda Rhimes nell’ambito del suo enorme accordo esclusivo con Netflix, che rivela come data di uscita per questo dramma in costume il 24 dicembre. Basato sulla serie di romanzi bestseller di Julia Quinn, questa intelligente interpretazione femminista del romanticismo in Inghilterra svela le vite scintillanti, ricche, sessuali, dolorose, divertenti e talvolta solitarie delle donne e degli uomini nell’alta società londinese raccontato attraverso gli occhi della potente famiglia Bridgerton.

Il cast della serie include Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains e Julie Andrews nel ruolo della voce di Lady Whistledown.

La serie, che ha ottenuto un inizio con otto episodi e debutterà nel 2020, è stata adattata dal veterano di Scandal Chris Van Dusen, che condurrà anche il progetto e sarà produttore esecutivo insieme a Rhimes e Betsy Beers di Shondaland.