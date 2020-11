Ciel nosurge DX e Ar nosurge DX: gameplay e trailer iniziale

L’editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Gust hanno debuttato con il primo trailer e il gameplay di Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX e Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX durante Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy e Surge Concerto DX in streaming.

Si seguito i dettagli dei due titoli:

Ciel nosurge Offline e Ar nosurge Plus , rilasciati per PS Vita nell’ottobre 2014, vengono riproposti in remaster ad alta risoluzione per PlayStation 4, Switch e PC. Goditi i modelli 3D e le azioni di eroine come Ion e Casty in immagini ad alta risoluzione. Sia il gameplay che molti filmati sono stati rimasterizzati in alta risoluzione, offrendo una nuova impressione più chiara dal mondo delle sette dimensioni. Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX e Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX includono la maggior parte dei contenuti scaricabili rilasciati in precedenza. Ciò include episodi, costumi, accessori e funzionalità aggiuntivi.



Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX

World Pack Vol. 2 a Vol. 12

Complete Edition

Ion Talk Pack Vol. 1 a Vol. 11

Ambassador Pack

Pacchetto scenari extra (x2)

Extend Talk Pack (escluse alcune parti)

Pacchetto costumi e accessori (x12)

Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX

Geno Pack (Shirotaka)

Expansion Purification Pack (x2)

Le edizioni standard di Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX e Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 4 e Switch, e per PC tramite Steam il 28 gennaio 2021 in Giappone. Per maggiori informazioni sui due titoli di Koei Tecmo, visita il sito ufficiale qui.