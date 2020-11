Lily James, Emma Thompson e Shazad Latif protagonisti di una nuova commedia romantica

Secondo Deadline Lily James (Yesterday, Cinderella, Darkest Hour), l’attrice premio Oscar Emma Thompson (Sense and Sensibility, Late Night, Saving Mr.Bank) e Shazad Latif (Star Trek: Discovery, Departure, The Dark Crystal: Age of Resistance) sono i protagonisti della nuova commedia romantica del regista Shekhar Kapur, candidato al Golden Globe, What’s Love Got to Do With It?.

Scritto e prodotto da Jemima Khan (Impeachment: American Crime Story) tramite il suo banner Instinct Productions, il film segnerà il ritorno del regista Shekhar Kapur (Elizabeth). I produttori sono anche Nicky Kentish Barnes (About A Boy) insieme a Eric Fellner e Tim Bevan della Working Title.

I dettagli della trama di What’s Love Got to Do With It? sono tenuti nascosti, ma sappiamo che la commedia romantica interculturale parla di amore e matrimonio ed è ambientata tra Londra e l’Asia meridionale. Khan e Latif hanno entrambi legami familiari con il Pakistan; la prima era ovviamente sposato con l’attuale Primo Ministro del paese ed ex icona del cricket Imran Khan.

Studiocanal finanzierà e lancerà completamente le vendite all’AFM virtuale di questa settimana, che sarà una gradita notizia per gli acquirenti alla ricerca di un leggero sollievo in questi tempi difficili e in un mercato in cui le commedie e le commedie romantiche di fascia alta si sono prosciugate negli ultimi tempi. Lo studio Euro pubblicherà nei propri territori: Regno Unito, Francia, Germania, Australia e Nuova Zelanda. Ron Halpern e Joe Naftalin supervisioneranno l’azienda.

Il progetto è il primo lungometraggio del regista indiano Shekhar Kapur dal 2007, dopo il film premio Oscar Elizabeth: The Golden Age, con Cate Blanchett. Segna anche un altro nuovo team per la star Lily James e la Working Title, che hanno recentemente collaborato ai film Rebecca, Yesterday, Baby Driver e Darkest Hour.

Jemima Khan ha intensificato il suo lavoro televisivo, con crediti da produttore nell’imminente American Crime Story, The Case Against Adnan Syed dello scorso anno e il dramma del 2018 The Clinton Affair. Vi terremo aggiornati, nel frattempo potete trovare le ultime novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.