Uscite del mese su console e PC di novembre 2020

Siamo quasi giunti alla fine di questo lungo e soprattutto travagliato anno. Tutta l’industria del settore ne ha risentito con rinvii su tutta la linea per i prodotti videoludici. Questo sarebbe dovuto essere il mese di Cyberpunk 2077 ma, così come tanti altri prodotti, ha subito anch’esso un (personale ennesimo) posticipo al prossimo mese ma, non tutto è perduto. Novembre, segna anche l’uscita delle console di nuova generazione Xbox Series X, S e PlayStation 5 e con queste anche i primi titoli next-gen, poco più, poco meno. Tra poche nuove uscite inedite e tante riedizioni di titoli già completati dalla maggior parte delle persone, vediamo pure cosa ci aspetta in questo mese carico di meraviglie.

6 novembre: Dirt 5 (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Il mese inizia bene con la new-entry della Codemasters in fatto di auto e rally, Dirt 5. Gli amanti del genere troveranno pane per i loro denti in questo nuovo titolo della storica serie, il quale porterà i fan in competizioni di livello internazionale. È in arrivo sia per current-gen che next gen. Potete trovare qui la nostra recensione.

6 novembre: Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC)

Novembre sembra sia proprio il mese dei racing game con questa riedizione da parte di Electronic Arts di uno dei titoli della celebre saga Need for Speed. Non è ancora chiara l’idea di questa remastered ma sicuramente, qualcuno ne sarà sicuramente contento. Hot Pursuit non venne accolto ai tempi con molto entusiasmo da parte dei fan, che sia questa l’ora del riscatto?

10 novembre: Assassin’s Creed Valhalla (Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC – 12 novembre su PlayStation 5)

Questo è sicuramente uno dei pezzi forti del mese. Ubisoft è pronta, dopo Watch Dogs Legion, a pubblicare un altro dei suoi grossi franchise con un ritorno in pompa magna. Questo sarà l’arrivo della famosa saga degli Assassini su next-gen, oltre che sulla generazione corrente. L’ennesimo episodio ci porterà nella cultura vichinga e di come questa sia entrata con forza in quella britannica, divenendo il terzo episodio dai tempi della “ripartenza” del brand con il capitolo Origins.

10 novembre: Bright Memory (Xbox Series X, S)

Al momento uno dei pochi titoli full next-gen, Bright Memory è pronto a presentarsi sulla console targata Microsoft al lancio. Il frenetico FPS misto ad un gameplay all’arma bianca, si è fino ad ora mostrato con una grafica di tutto rispetto legata ad un mix interessante di meccaniche da shooter.

10 novembre: Destiny 2 Oltre la Luce (Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, PC – 12 novembre su PlayStation 5)

Bungie continua sulla cresta dell’onda del successo con il suo shooter Destiny 2 e la nuova espansione Oltre la Luce. Sarà l’inizio di una nuova era per l’opera dei creatori di Halo, la quale verrà portata in ugual modo sia su current-gen che su next-gen, donando nuovi poteri, armi, equipaggiamento vario e avventure da affrontare assieme ai Guardiani.

10 novembre: Devil May Cry 5 Special Edition (Xbox Series X, S – 12 novembre su PlayStation 5)

Capcom vuole esser presente sul palcoscenico chiamato “Next-gen” con una riedizione del suo ultimo titolo della saga di Devil May Cry. Distruggere demoni non sarà la stessa cosa sulle nuove console, con più potenza, più fluidità e più divertimento. Che sia solo per dilungare l’attesa di un nuovo capitolo?

10 novembre: Dirt 5 (Xbox Series X, S – 12 novembre su PlayStation 5)

Non solo sulla current-gen ma anche sulla next, Codemasters pubblicherà il suo Dirt 5 migliorato e potenziato appositamente per le nuove ammiraglie. I più alti fps garantiranno una nuova fluidità maggiore e, la risoluzione aumentata, una fedeltà dell’immagine che punta al realismo, almeno a livello tecnico.

10 novembre : Fortnite (Xbox Series X, S – 12 novembre su PlayStation 5)

Epic Games non poteva mancare con la sua attuale punta di diamante che ha sbancato durante la current-gen. Fortnite, il battle royale di successo, sarà presente al lancio delle console di nuova generazione, con una veste grafica migliorata e mantenendo lo stesso modello F2P. Molti avranno sicuramente da giocare, con quest’aggiunta.

10 novembre: Gears 5 (Xbox Series X, S)

Microsoft ha sin dall’inizio utilizzato il marchio di fabbrica Gears 5 per mostrate a tutti la potenza della nuova console. Il titolo non potrà mancare l’appuntamento al lancio dei nuovi sistemi del colosso di Redmond, il quale si mostra in una veste grafica assolutamente di tutto rispetto, se non invidiabile, per molti shooter.

10 novembre: NBA 2K21 (Xbox Series X, S – 12 novembre su PlayStation 5)

Per gli amanti dello sport e, più precisamente, della pallacanestro, a partire dal 10 novembre sarà disponibile il titolo della 2K, NBA 2K21. Il livello tecnico della nuova produzione sportiva è sbalorditiva e permetterà ai giocatori di competere in match composti dalle più famose squadre di basket del mondo. Tante saranno, inoltre, le modalità online con le quali dilettarsi.

10 novembre: Ori And The Will of The Wisps (Xbox Series X, S)

Il capolavoro della Moon Studios è pronta a far il suo ritorno sulla next-gen di Microsoft con uno stile artistico unico nel suo genere, un gameplay fluido sotto tutti gli aspetti e una storia che emozionerebbe il più cinico fra i cinici. Ori And The Will of The Wisps sarà disponibile al lancio di Xbox Series X, S.

10 novembre: Watch Dogs Legion (Xbox Series X, S – 12 novembre su PlayStation 5)

Non poteva mancare anche questa nuova iterazione da parte di Ubisoft. Uscito pochi giorni fa su current-gen, Watch Dogs Legion mostrerà i muscoli sulla next-gen, pompando una già pompata Londra in sussulto, tra hacker di nuova generazione e potenti da estirpare. Potete vedere qui la nostra recensione dell’ultima fatica della serie targata Ubisoft.

10 novembre: XIII (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC)

Un cult fa il suo amato ritorno tra schiere di nuovi videogiocatori e veterani che hanno già completato questa pietra miliare. In arrivo su current-gen, XIII è la storia di un fuggitivo che si ritrova a scappare da qualcuno che vuole ucciderlo a tutti i costi mentre cerca di recuperare la memoria. Il tutto è egregiamente proposto con uno stile fumettistico occidentale di tutto rispetto e unico nel suo genere.

10 novembre: Yakuza Like A Dragon (Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, PC)

Grandi notizie per gli amanti della serie Yakuza, i quali si vedranno arrivare, sia su current-gen che su next-gen, l’ultimo capitolo dedicato a una delle serie più famose in assoluto da parte di SEGA. Questo settimo capitolo, il quale nome appositamente scelto per il pubblico occidentale, arriverà finalmente, dopo esser già stato pubblicato in Giappone, con un gameplay tutto nuovo. Sicuramente, saranno moltissimi coloro che non vedono l’ora di metterci le mani sopra, proprio come abbiamo fatto noi nel nostro provato.

12 novembre: Astro’s Playroom (PlayStation 5)

Per quanto, forse, non si possa definire un vero titolo, Astro’s Playroom sarà disponibile per tutti i futuri possessori della nuova console Sony PlayStation 5. Il titolo in questione è mirato a far la più completa conoscenza con il nuovo DualSense del sistema. Tra tanti livelli e easter-egg dedicati alla storia del marchio nipponico, Astro’s Playroom sarà uno dei giochi di lancio di PlayStation 5.

12 novembre: Bugsnax (PlayStation 5, PlayStation 4, PC)

Altro titolo in arrivo per il lancio dell’ammiraglia Sony, Bugsnax ci consentirà di mettere le mani su una divertente avventura più colorata che mai. L’opera in questione sarà alla portata di tutti, o quasi, perché arriverà come uno tra i titoli gratuiti del PlayStation Plus di questo mese e sarà quindi riscattabile sia su PS4 che su PS5.

12 novembre: Demon’s Souls (PlayStation 5)

Qui siamo sicuramente giunti al pezzo forte della casa nipponica. La riedizione, interamente ricostruita da Bluepoint Games, di uno dei classici per PlayStation 3 torna con una veste grafica che trasuda next-gen da tutti (o quasi) i pori. L’intera avventura sarà giocabile dal Day One della PlayStation 5, esclusiva di tutto rispetto e che sicuramente farà felice moltissimi fan, soprattutto quando si parla di un titolo la cui prima iterazione è dovuta all’egregio lavoro di FromSoftware che, ai tempi, era agli albori del proprio successo. Potete dare un’occhiata alla nostra anteprima proprio qui.

12 novembre: Godfall (PlayStation 5, PC)

Uno dei primi titoli mostrati per la nuova generazione di PlayStation, fu proprio Godfall della Gearbox Software. Il looter-slasher arriverà al lancio di PlayStation 5, oltre che su PC tramite Epic Games. Sicuramente un titolo che permetterà a molti di passare diverso tempo, soprattutto per la interessante lore che si appresta a presentare al proprio pubblico e avvolta da un comparto tecnico e gameplay di prim’ordine.

12 novembre: Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PlayStation 5, PlayStation 4)

Altro titolo di punta (di cui trovate qui la nostra anteprima), seppur non pienamente next-gen, di Sony è Marvel’s Spider-Man Miles Morales in arrivo sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. Per quanto abbia una natura cross.gen, il gioco si presenta a dir poco in maniera egregia col suo comparto tecnico di altissima qualità che accompagna un gameplay fluido e fresco, il tutto nei panni del nuovo protagonista Miles. Tanti sono i giocatori che attendono il nuovo titolo della serie e, tranquilli, ormai manca poco.

12 novembre: Sackboy A Big Adventure (PlayStation 5, PlayStation 4)

La piacevolissima avventura platform da parte di Sumo Digital approderà su PlayStation 5 e PlayStation 4. Sicuramente un gioco adatto praticamente a tutte le fasce d’età, il prodotto regalerà momenti di puro platforming a tre dimensioni da giocare da soli o in compagnia in un mondo colorato e ben fatto che vedrà il ritorno di Sackboy, amato personaggio di Little Big Planet.

13 novembre: Call of Duty Black Ops Cold War (PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, PC)

E qui non c’è molto da dire, se non che sta per fare un grande ritorno una delle serie più amate e giocate del ventennio. Call of Duty Black Ops Cold War vuole essere posto al centro dell’attenzione, uscendo su tutte le piattaforme current e next-gen e portando una nuova campagna, modalità Zombi cooperativa e un comparto multiplayer degno di nota. Activision e Treyarch si preparano al grande lancio assieme alle console di nuova generazione, le quali faranno brillare di luce propria il nuovo sparatutto.

13 novembre: Kingdom Hearts Melody of Memory (Nintendo Switch)

Kingdom Hearts Melody of Memory è il nuovo capitolo della famosissima e amata serie targata Square Enix arriverà esclusivamente su Nintendo Switch, andando ulteriormente ad espandere il già vasto universo di Kingdom Hearts. Il genere, però, è tutto diverso; si giocherà a ritmo di musica anzi, si combatterà a ritmo di musica in questo rhythm game che accompagnerà i fan della saga fino al prossimo capitolo.

20 novembre: Hyrule Warriors Age of Calamity (Nintendo Switch)

Ancora un altro grosso titolo esclusivo per la console nipponica Nintendo Switch. Hyrule Warriors Age of Calamity punta all’esplorazione del mondo di Zelda Breath of the Wild, precisamente ad eventi accaduti circa un secolo prima. Tantissima sarà l’azione in gioco grazie alle battaglie su larga scala che i giocatori si ritroveranno ad affrontare in questo racconto sulla Calamità Ganon.

23 novembre World of Warcraft Shadowlands (PC)

Infine, possiamo chiudere questa carrellata di novità in un mese che, già segnato dall’arrivo della next-gen, trova il suo culmine in una nuova linfa vitale per un’opera nata da più di una decade. World of Warcraft continua ad espandersi, non solo per il numero di giocatori, ma anche e soprattutto grazie ai contenuti offerti da Activision Blizzard, Shadowlands sarà la prossima grande espansione in uscita, dopo un rinvio, verso la fine del mese, la quale mira a dare a giocatori di tutto il mondo, tantissime altre ore di gioco tra PvP, PvE e lore pressoché infinita.