Dragon Quest XI S: rivelate prestazioni a 60 FPS su PS4 Pro

Una demo giocabile per Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age è appena stata lanciata su PS4 e già arrivano conferme che il gioco gira a 60 frame al secondo su PS4 Pro. Quando il titolo è stato annunciato per il sistema Sony all’inizio di quest’anno, c’era una leggera confusione su come il gioco avrebbe funzionato, visto che si tratta essenzialmente di un port della versione per Nintendo Switch rilasciata nel 2019 dove è limitato a 30 frame al secondo sulla console di casa Nintendo, ma su quella di Sony il frame rate viene raddoppiato. Questo significa anche che Dragon Quest XI S raggiungerà i 60 fps su PS5 se riprodotto tramite retrocompatibilità ed è una bella notizia, poiché il gioco uscirà a dicembre, dopo che la PS5 avrà raggiunto gli scaffali dei negozi.

Inoltre, i tempi di caricamento sono più rapidi rispetto alla versione Nintendo Switch, ma c’è ancora qualche preoccupazione sulla fedeltà grafica di Dragon Quest XI S, anche su PS4 Pro, per questo è fondamentalmente utilizzare un porting per Switch, migliorando in questo modo alcune risorse che sembrano essere di qualità inferiore rispetto al Dragon Quest XI originale. Il gioco dovrebbe uscire su console e PC a partire dal 4 Dicembre.