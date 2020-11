Crysis Enhanced Edition: nuova mod disponibile per il download

Remaster Studio ha appena rilasciato una nuova versione dell’ultima mod di revisione grafica per Crysis Enhanced Edition. Questa nuova versione del gioco ha una dimensione di quasi 11 GB e aggiunge alcune correzioni e miglioramenti grafici. Il mese scorso, il team ha rimosso la sua mod da ModDB a causa di lamentele che ci hanno fatto pensare che la mod fosse stata cancellata: tuttavia, Remaster Studio ha rassicurato i fan che una nuova versione della mod era in lavorazione. Questa nuova versione di Crysis Enhanced Edition aggiunge ray tracing in tempo reale a livello di Reckoning, inoltre rielabora le giungle per renderle più fitte.

Inoltre, questa nuova versione migliora il ray tracing in tempo reale sull’acqua di mare, così come la copertura dell’occlusione ambientale. Non solo, ma rielabora anche l’illuminazione e il TOD a tutti i livelli. Inoltre, aggiunge nuova erba ai livelli Island, Village, Rescue, Harbour e Tank, che reagisce alle mosse del giocatore e proietta ombre. Il gioco aggiunge un sistema di illuminazione globale basato su sonde per ambienti interni a livelli Isola, Villaggio, Soccorso e Porto: porta anche ottimizzazioni a vari livelli, come Village, Rescue, Harbour, Ascension e Reckoning. È possibile scaricare l’ultima versione di Crysis Enhanced Edition da qui.