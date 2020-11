The Batman continuerà le riprese nonostante il lockdown

Con il Regno Unito destinato a subire nuove restrizioni verso la fine della settimana, molti si chiedono cosa accadrà alle produzioni cinematografiche in corso come The Batman. Sembra che non ci saranno ulteriori ritardi per quanto riguarda il nostro eroe mascherato, con operazioni su larga scala su come le riprese del film che possono continuare. Tuttavia, il governo ha avvertito che sta procedendo con cautela al riguardo. Il segretario alla Cultura Oliver Dowden si è rivolto ai social media per fornire alcuni chiarimenti sul recente annuncio dicendo:

“Come il Primo Ministro ha appena confermato, da giovedì prenderemo ulteriori restrizioni. Comprendiamo l’ansia e l’impatto che avranno e faremo in modo che durino non un giorno in più del necessario. I cambiamenti significano che le persone dovrebbero lavorare da casa ove possibile. Ma dove ciò non è possibile, sarà consentito recarsi in un luogo di lavoro – ad esempio, questo include lo sport d’élite giocato dietro porte chiuse, produzione di film e tv, addetti alle telecomunicazioni. Sappiamo che le persone avranno molte domande e che funzionari e ministri di @DCMS lavoreranno su queste e dettagliate implicazioni con i settori nei prossimi giorni.”

The Batman ha già subito diversi ritardi, in primo luogo a causa della chiusura dell’industria dell’intrattenimento in mezzo alla situazione globale in corso, e poi più recentemente dal protagonista Robert Pattinson che è risultato positivo al Covid-19. All’epoca, l’amministratore delegato della Warner Bros. Ann Sarnoff intervenne per difendere le riprese e parlare dei solidi protocolli di salute e sicurezza della produzione.

Interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, The Batman ha al suo interno un cast stellare tra cui Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson e Jeffery Wright nel ruolo del Commissario Gordon. Il lancio di Batman era originariamente previsto per il 25 giugno 2021, prima di essere posticipato al 1 ° ottobre 2021, ed ora è previsto che uscirà nei cinema il 4 marzo 2022. Questo ci viene fornito per gentile concessione dell’account Twitter ufficiale di Oliver Dowden.