The Medium è stato rifiutato in Australia

Anche se siamo all’alba del lancio di una nuova generazione di console, ci sono relativamente ancora poche esperienze esclusive per quest’ultima. Comprensibilmente, la maggior parte degli editori ha scelto di seguire un percorso cross-gen sui sistemi attuali e sulle nuove macchine di Sony e Microsoft. Uno. dei titoli gioco in esclusiva per la la nuova generazione, tuttavia, è The Medium. È il prossimo gioco di Bloober Team con forti influenze dai vecchi titoli survival horror, nonché un esclusivo espediente di gioco a doppio mondo. Sembra, tuttavia, che il gioco abbia avuto un po ‘di problemi.

Come riportato da Kotaku, a quanto pare al gioco è stata rifiutata una classificazione di rating in Australia. Ciò significa che, al momento, il gioco non può essere venduto legalmente nel paese. Non ci sono dettagli sul perché. The Medium è un titolo horror i cui trailer hanno accennato alla violenza contro i bambini o entità simili a bambini come quella nell’immagine del banner sopra, e l’Australia è nota per essere piuttosto severa su alcune cose. Tuttavia, come sottolinea anche Kotaku, potrebbe essere qualcosa di più tecnico e non correlato ai contenuti del gioco, in quanto non è raro che i piccoli sviluppatori rovinino i loro moduli di domanda, quindi potrebbe essere qualcosa di semplice come quello, che dovrebbe avre una soluzione relativamente facile. È stato chiesto al Bloober Team di commentare l’accaduto, per cui rimaniamo in attesa della loro replica.

Per il resto del mondo, The Medium uscirà il 10 dicembre per Xbox Series X, Xbox Series S e PC.