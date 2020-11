Resident Evil Village supporterà Ray Tracing, Tempest 3D audio e molto altro

È stato già rivelato un bel po’ di Resident Evil Village sin dal suo annuncio iniziale, comprese alcune delle impostazioni della modalità storia e come potrebbe essere rilasciato per le piattaforme current-gen. Grazie all’aggiornamento della pagina PlayStation.com del gioco, possiamo confermare che supporterà il ray-tracing insieme al 4K. Beneficerà anche di tempi di caricamento più rapidi grazie all’unità a stato solido della Playstation 5 (sebbene questo si applicherà anche a Xbox Series X / S).

Il DualSense di PS5 sarà supportato, consentendo ai grilletti adattivi di simulare “il peso e la trazione dei grilletti delle armi”. Inoltre, il feedback tattile “simulerà la sensazione di sparare con una pistola vera”, molto probabilmente in termini di rinculo. Tempest 3D AudioTech è supportato anche da cuffie compatibili e dovrebbe servire ad amplificare ancora di più il terrore.

Resident Evil Village dovrebbe attualmente essere previsto nel 2021 per Xbox Series X / S, PS5 e PC. Le voci affermano che sia il titolo più lungo che utilizza RE Engine fino ad oggi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi, in particolare con eventi come The Game Awards 2020 che devono ancora venire.