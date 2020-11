Devil May Cry 5 Special Edition: ecco l’arsenale di Vergil

La prima incursione nella prossima generazione della serie di Devil May Cry sarà il familiare Devil May Cry 5 Special Edition. Una riedizione migliorata del gioco dell’anno scorso, che aggiungerà alcune caratteristiche chiave al titolo ricco di azione. Probabilmente il più grande punto di forza sarà l’aggiunta di Vergil, il tipico antagonista del franchise, una sorta di antieroe (anche se non preoccuparti, gli attuali proprietari della versione vanilla possono ancora ottenerlo). Oggi abbiamo dato uno sguardo, molto breve, ad alcuni dei suoi arsenali.

In un episodio di Real eSports News, abbiamo avuto modo di vedere uno sguardo al gameplay di Vergil dall’edizione speciale. Come accennato, è molto breve, ma lo si può chiaramente vedere usare i suoi guanti Beowulf, che i fan della serie conosceranno, e passare ad alcuni attacchi con la spada. Non è chiaro se quello sarà il suo intero arsenale e questo ovviamente non è uno sguardo completo (grazie a DMCInfo su Twitter per aver fornito la clip esatta).

Devil May Cry 5 Special Edition uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S al rispettivo lancio di ciascun sistema con una versione fisica prevista per il 1° dicembre.