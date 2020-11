Fall Guys: disponibile il costume di Godzilla

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato dell’arrivo del costume di Godzilla in Fall Guys, Ebbene da oggi il mostro giapponese arriva nel folle “battle royale” di Mediatonic, proprio in concomitanza con il Godzilla Day, oggi che si festeggiano i 66 anni dalla sua prima apparizione del 3 novembre 1954.

Come già avevano fatto sapere gli sviluppatori, sarebbero servite diverse monete per sbloccarlo, ed infatti per i due pezzi ce ne vogliono 10. Per l’occasione sia il publisher Devolver Digital che il profilo Twitter del gioco hanno pubblicato il filmato che celebra l’arrivo del kaiju.

In un altro tweet viene invece fatto capire che, giocando oggi a Fall Guys, si percepisce una sorta di invasione di Godzilla.