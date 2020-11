Spellforce 3: trailer di lancio di Fallen God

THQ Nordic ha da poco pubblicato il trailer di lancio di Fallen God, seconda espansione standalone di SpellForce 3, gioco di ruolo/strategico sviluppato da Grimlore Games, disponibile su PC da oggi 3 novembre.

Questa la descrizione e le caratteristiche dall’espansione:

La tua tribù nomade dei troll, in declino, ha un solo obiettivo: la sopravvivenza. Afflitto da feroci bracconieri per le tue preziose zanne e indebolito dalla malattia, la speranza è quasi persa – fino a quando un enigmatico straniero elfo non offre a te, il giovane capo Akrog, una via per la salvezza: devi resuscitare un dio caduto.

Se però volete sapere più nel dettaglio di questa espanione vi invitiamo, qualora lo vogliate, a leggere la nostra recensione.

Caratteristiche:

– Nuova fazione giocabile: i Troll. Con il loro comportamento nomade, i Troll hanno uno stile di gioco diverso rispetto a tutte le altre fazioni in SpellForce 3.

– Nuovo continente da esplorare: Urgath è piena di misteri e avventure da scoprire insieme ai tuoi eroi.

– Modellazione del personaggio durante una nuovissima campagna per giocatore singolo della durata di 15 ore:

Le scelte che fai nella campagna influenzano le abilità e le abilità del tuo companion.

– Finali multipli per la campagna: scegli la storia attraverso le tue decisioni.

– Nuova colonna sonora per sottolineare la bellezza e il mistero del nuovo continente

– Integrazione completa con Steam Workshop e strumenti di modding avanzati

Funzionalità multiplayer:

– Introduzione della modalità classificata: competi con altri giocatori di SpellForce in un sistema classificato ELO 1: 1 e diventa il campione di SpellForce

– Sei diverse fazioni RTS giocabili: Umani, Elfi, Orchi, Nani, Elfi Oscuri e Troll, ognuno con le proprie truppe ed eroi unici

– Crea le tue mappe con i potenti strumenti di modding e condividile con la community