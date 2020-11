Project Cars 3: disponibile da oggi il Legends Pack

il Legends Pack, il primo dei 4 DLC di Project CARS 3, è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il Legends Pack è parte del Season Pass oppure può essere acquistato separatamente come DLC singolo. Gratuitamente da oggi per tutti i possessori del gioco è disponibile anche il circuito Yas Marina di Abu Dhabi. Il Legends Pack arriva stracolmo di contenuti, incluse 3 leggendarie sport car giapponesi degli anni 90’:

1994 Toyota Supra mkIV Turbo

1994 Mazda Rx-7 R2

1997 Acura NSX

Ognuna di queste leggende ha anche il proprio Race Conversation Kit.

Il Legends Pack include anche:

16 eventi a tema

Nuovi trofei e obbiettivi basati sulle nuove leggende

12 livree / 20 adesivi / 5 motivi

5 cerchioni / 10 pneumatici

10 targhe / 5 numeri da gara

1 nuovo personaggio con 10 outfit e 10 caschi

Il Legends Pack è il primo contenuto dei previsti 4 pacchetti in arrivo per Project CARS 3. A dicembre arriverà lo “Style Pack”, seguito dal “Power Pack” e da “Electric Pack” nel 2021. Ogni DLC include nuove auto e oggetti per la personalizzazione. Un circuito gratuito sarà anche aggiunto in ogni Pack.