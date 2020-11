The Witcher 2: Henry Cavill svela dettagli sulle riprese

Netflix è al lavoro sulla seconda stagione di The Witcher, anche se il processo ha avuto la sua parte di sfide a causa della pandemia di coronavirus. Vari blocchi e ordini di permanenza a casa hanno richiesto un ritardo iniziale nelle riprese, e ora un nuovo ordine di blocco richiede che la serie si adegui ancora una volta. La star di The Witcher Henry Cavill ha rivelato sul suo profilo Instagram che a causa del nuovo blocco dell’Inghilterra, che entrerà in vigore giovedì, il team di The Witcher lascerà lo Yorkshire e si dirigerà a sud per girare in studio. L’immagine lo mostra con Kal mentre iniziano a partire, e puoi controllare il post completo e l’aggiornamento di seguito.

“L’Inghilterra torna in Lockdown giovedì, quindi è tempo per me di lasciare lo Yorkshire e lo straordinario Nord e di tornare a Sud per continuare le riprese in studio. Grazie per aver ospitato tutti noi nella seconda stagione di The Witcher. Spero di tornare presto alle vostre colline, rimanete forti e state al sicuro, amici miei.”

A parte l’aggiornamento sulla stagione 2, è anche bello vedere che anche Kal, il cane dell’attore, si trova a suo agio sul set della seconda stagione, dato che era presente anche per le riprese della stagione originale. Inoltre è un sollievo sapere che anche questa serie tv, così come The Batman, non fermerà la produzione malgrado l’imminente chiusura del paese. Di seguito potete trovare la descrizione ufficiale della stagione 2 di The Witcher:

“The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Nella seconda stagione, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen.Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.”