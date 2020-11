Desperados III: disponibile il terzo DLC

Da oggi 3 novembre è disponibile Money for the Vultures Part 3, terzo DLC di Desperados III. Per l’occasione il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Mimimi Games hanno fatto uscire un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

“Money for the Vultures Part 3: Once More With Feeling” è la terza e ultima delle tre missioni incluse nel Season Pass. Come scritto nel testo che accompagna il trailer, “Nell’epico finale dell’avventura “Money for the Vultures”, la banda si reca nel famoso luogo preferito dai fan dei Desperados: la fortezza dei banditi “Eagles Nest”. Per impressionare Rosie, Hector ha escogitato un piano incredibile, abbastanza folle da poter funzionare.”

I fan del franchise Desperados ricorderanno l’iconica location dei giochi precedenti.

Le altre parti del DLC erano uscite a settembre e ad ottobre.

