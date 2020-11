Jurassic World Evolution: disponibile da oggi su Switch

Disponibile da giugno 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Jurassic World Evolution arriva oggi su Nintendo Switch nella Complete Edition. Questa versione contiene al suo interno tutte e tre le principali espansioni: Return to Jurassic Park, Claire’s Sanctuary e Secrets of Dr. Wu, oltre a quattro Dinosaur Pack e la Raptor Squad Skin Collection.

Per l’occasione sui canali social del gioco è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Queste le informazioni di Jurassic World Evolution attraverso la pagina Steam:

Assumi il controllo delle operazioni sulle leggendarie isole dell’arcipelago delle Muertes e dai vita allo splendore, alla maestosità e al pericolo dei dinosauri. Persegui Sviluppo scientifico, Intrattenimento o Sicurezza in un mondo incerto dove la vita trova sempre un modo per continuare.

Crea, grazie alla bioingegneria, creature che pensano, sentono e reagiscono in modo intelligente all’ambiente che le circonda. Gioca con la vita per dare ai dinosauri comportamenti, caratteristiche e aspetti unici, poi contienili e traine profitto per finanziare la ricerca mondiale del loro DNA perduto.

Controlla il quadro generale con dettagliati strumenti di gestione o affronta direttamente sfide in terra e aria. Espandi le tue isole e scegli il tuo percorso in una nuova avventura con celebri personaggi della saga e decenni di storia giurassica a portata di mano.