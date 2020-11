The Elder Scrolls Online: disponibile Markarth

Markarth, il coronamento dell’avventura annuale nel Cuore oscuro di Skyrim di The Elder Scrolls Online, e l’aggiornamento 28 gratuito sono ora disponibili su PC e Stadia. I giocatori su Xbox One e PlayStation 4 potranno lasciare il segno nel Reach dal 10 novembre.

Markarth porta i giocatori nelle terre selvagge del Reach per riunire una banda di alleati improbabili e per affrontare un signore dei vampiri e il suo antico esercito. Con il DLC e l’aggiornamento gratuito del gioco base, i giocatori potranno esplorare il Reach e Arkthzand Caverns per affrontare nuove missioni, personaggi, sfide, l’arena in solitaria Vateshran Hollows, il sistema Item Set Collection e altro ancora.

Qui sotto potete vedere il trailer in italiano uscito poche ore fa sul canale Youtube di Bethesda Sofworks.

Pubblicato insieme a Markarth, l’aggiornamento 28 del gioco base porta con sé una serie di novità e miglioramenti per i giocatori di The Elder Scrolls Online del tutto gratis. Principalmente, l’aggiornamento 28 include il sistema Item Set Collection. Con questa nuova funzione, i giocatori possono aggiungere centinaia di set di oggetti di ESO alle proprie collezioni per poterli ricostruire. Il sistema permette ai giocatori di liberare spazio nell’inventario conservando quasi tutti i set di Tamriel nelle collezioni. Ulteriori informazioni sul sistema Item Set Collection sono disponibili nell’ anteprima e nelle FAQ.