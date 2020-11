Dragon Quest XI S Definitive Edition: disponibile la demo a tempo limitato

Square Enix invita i giocatori di tutto il mondo a partire per un epico viaggio in Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta Definitive Edition scaricando la demo ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One come titolo Xbox Play Anywhere, Windows 10 e PC (Steam). Nel limite di 10 ore di contenuti dall’inizio del gioco, i giocatori impersoneranno il Lucente, un giovane che scoprirà un destino in grado di cambiare per sempre la sua vita.

La demo mette in mostra nuove funzionalità e miglioramenti specifici della Definitive Edition, inclusi la possibilità di velocizzare i combattimenti, l’audio in inglese e giapponese, la colonna sonora sinfonica e una Modalità fotografica con cui immortalare gli stupendi scenari. Questi contenuti non sono che una piccola parte del gioco completo, che offre nuove storie dei personaggi, un sistema di creazione migliorato e un’opzione per giocare l’intero titolo in 2D come i classici Dragon Quest. I progressi fatti nella demo possono essere trasferiti nel gioco completo, in uscita il 4 dicembre 2020. Come ulteriore bonus, chi completerà lo scenario principale della demo otterrà tre “semi dell’abilità“, che quando consumati conferiscono ciascuno un punto abilità extra utilizzabile sia nella demo, sia dopo aver deciso di proseguire l’avventura nel gioco completo.