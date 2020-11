Mass Effect: diretta da parte del cast della trilogia, annuncio in arrivo?

Negli ultimi mesi, una voce piuttosto insistente s’è potuta udire riguardo uno dei migliori lavori (seppur con un finale piuttosto dimenticabile a detta di molti fan) da parte della Bioware per la scorsa generazione. Mass Effect sta forse per tornare sotto il nome di Mass Effect Trilogy? A quanto pare, potremmo avere una possibile risposta il giorno 7 novembre.

Perchè proprio in quella data, però? Bioware celebrerà il N7 Day, un giorno interamente dedicato alla serie sopra citata come ogni anno e, questo, non può mancare. Questo però non basta, ovviamente, a saziare la curiosità. Difatti, quello che più muove l’attenzione è un post su Twitter, che potete trovare in calce alla notizia, di Mark Meer, voce maschile del comandante Shepard in tutta la trilogia, il quale annuncia che l’ N7 Day sarà un “evento speciale”.

Lui stesso sarà raggiunto da altre voci del cast, così come alcuni sviluppatori del team di Bioware. L’evento si terrà alle ore 20.00 italiane. Ovviamente, noi di GamesVillage teniamo a precisare che tale novità non significa per certo che ci sia davvero una trilogia in arrivo ma, mai dire mai, soprattutto con tutte le voci che sono arrivate ormai. Ovviamente, la redazione starà sull’attenti per carpire ogni dettaglio.