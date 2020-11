The Witcher 3: tempi di caricamento quasi istantanei su Xbox Series X

La dicitura “tempi di caricamento ridotti” la troviamo ormai scritta in ogni dove nelle testate videoludiche per quanto riguarda le console di nuova generazione ormai alle porte. Proprio su tale dicitura, però, i giochi della scorsa gen ne beneficeranno e non poco, come state per vedere per The Witcher 3 della CD Projekt RED.

Per chi ha giocato il titolo sulla quasi ormai old-gen, saprà benissimo cosa voleva dire fare un viaggio rapido da una parte all’altra o, in generale, attendere la fine di un caricamento. A quanto pare, sulla nuova console Microsoft (e probabilmente anche su PlayStation 5), i tempi dei caricamenti non sono semplicemente ridotti, sono quasi del tutto annullati.

Uno YouTuber lo ha dimostrato in un video recentemente caricato sul proprio canale. Su Xbox Series X, la versione da lui mostrata del gioco, quasi non mostra tempi di caricamento. Potremmo anche parlare di caricamenti istantanei nel vero senso del termine. Questa, oltretutto, è la versione Xbox One del titolo che gira, quindi, in retrocompatibilità. Bene, immaginatevi cosa possa invece essere sulla versione Ottimizzata del gioco.

Il video lo trovate in calce alla notizia mentre vi ricordiamo che The Witcher 3 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Attenzione, sebbene le versioni in retrocompatibilità saranno giocabili dal D1 sulle console next-gen, la versione Ottimizzata non arriverà prima del 2021.