Avatar: il titolo targato Ubisoft è stato posticipato al 2022

Secondo l’ultimo report finanziato del colosso francese Ubisoft, il gioco Avatar, ripreso dall’omonima pellicola di successo di Cameron, è stato rimandato all’anno fiscale 2022. Ciò significa che il titolo non vedrà la luce almeno fino ad aprile 2022.

Al di là delle pochissime info riguardo il fatto che uscirà sia per PC che per console, Ubisoft ha poi evitato di continuare a parlarne sin dal suo annuncio nel 2017. Quanto detto sinora può essere effettivamente confermato, se ci basassimo sul rinvio di Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine.

Entrambi questi ultimi titoli usciranno ora nell’anno fiscale del 2021, circa a metà anno quando, uno di questi ovvero Far Cry 6, era atteso per il 18 febbraio del 2021. A quanto pare, Avatar ha subìto la stessa sorte dei due più vicini al rilascio e, quindi, i fan del film dovranno ancora aspettare per la trasposizione videoludica di uno dei maggior successi del primo decennio del millennio.